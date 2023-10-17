Samsung работает над смарт-часами Galaxy Watch Ultra с microLED-дисплеем

На прошлой неделе Samsung провела мероприятие, на котором подробно рассказала о пути разработки революционной технологии microLED-дисплеев и в рамках этого пресс-релиза компания заявила, что дисплеи с новыми панелями будут примениться не только в больших телевизорах, но и в компактных устройствах, в том числе в носимой электронике. Это заявление может намекать на скорый релиз смарт-часов с этой технологией.

Кроме этого, сетевые информаторы ранее заявляли, что Samsung уже работает над Galaxy Watch Ultra, которые станут ответом на премиальные Apple Watch Ultra, а применяемый microLED-дисплей может стать главным аргументом для покупки смарт-часов от южнокорейского гиганта.

Основное преимущество технологии microLED, это использование микроскопических RGB-светодиодов на основе нитрида индия-галлия, которые в отличие от диодов OLED, являются неорганическими, что исключает риски выгорания дисплея. Кроме этого, microLED-панели не требуют выделенной подсветки и светофильтров, а также обеспечивают высокую яркость, контрастность и отличную энергоэффективность, что повысит автономность устройства.

Когда состоится презентация смарт-часов Samsung Galaxy Watch Ultra с microLED-дисплеем, пока не известно, но анонс точно не стоит ждать в этом году.