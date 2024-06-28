Крупная утечка: официальные рендеры Samsung Galaxy Fold 6, Flip 6 и других новинок

Буквально за две недели до официальной презентации Samsung Galaxy Unpacked в сеть слили рендеры практически всех новинок: Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Buds 3, Buds 3 Pro, Watch 7 и Watch Ultra.

Известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился огромной коллекцией официальных изображений. Естественно, одними из самых интересных стали складные смартфоны Galaxy Fold 6 и Flip 6.

Galaxy Z Fold 6 получил увеличенный внешний экран за счет уменьшения рамок, а также более узкий шарнир. В остальном практически никаких изменений в дизайне не предвидится. Обе модели будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также новыми функциями Galaxy AI.

Кроме того, в сети появились официальные рендеры новых Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Дизайн Watch 7 остается в большей степени неизменным, за исключением добавления нового оливково-зеленого цвета.

Обнародованы и рендеры наушников Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro. Дизайн линейки сильно изменился и теперь они напоминают Apple AirPods, но со своими фишками.

Что касается Galaxy Buds 3 Pro, то они получили новую цилиндрическую форму, синюю и оранжевую маркировку, а также черную вертикальную полосу. Зарядный кейс также претерпел изменения, теперь он вертикальный и похож на кейс AirPods.

Напомним, официальный дебют всех этих устройств состоится 10 июля.