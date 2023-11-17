Салон первого электрокара Xiaomi показали на шпионских фото

В сеть попали шпионские фотографии салона первого электрокара Xiaomi SU7, который представили два дня назад.

Как видно на опубликованных снимках, салон автомобиля оформлен в минималистичном стиле с центральным элементом в виде большого сенсорного экрана на передней панели.

Водитель размещается за трехспицевым рулевым колесом, оснащенным несколькими элементами управления, а вся необходимая информация, включая скорость и другие показатели, отображается на цифровой приборной панели.

Напомним, электрический седан Xiaomi поступит в продажу в трех модификациях – SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Поставки первых машин начнутся уже в феврале 2024 года.