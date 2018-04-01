Брат Пабло Эскобара представил новый гибкий смартфон за $399

Роберто Эксобар, брат того самого Пабло Эскобара, несколько месяцев назад представил свой первый гибкий смартфон Escobar Fold 1. Непонятно запускались ли продажи этого устройства вообще, но шум ему удалось создать.

В начале января с начинающим брендом случилась история с непопаданием на выставку CES 2020. Организаторы выставки отказали Эскобару в участии с его смартфоном Escobar Fold 1 по нескольким причинам: откровенная рекламная кампания и вся история этого человека в целом.

Роберто Эскобар расстраиваться не собирался, поэтому взял и создал новый Escobar Fold 2. Рекламную кампанию он решил не менять — на анонсах и промо-ролике красивые девушки в белье, которые демонстрируют смартфон. Кстати прошлую распаковку он снимал в России.

Новинка похожа на Galaxy Fold от Samsung, но стоит в разы дешевле. Смартфон получил основной 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED и внешний 6-дюймовый Super AMOLED дисплеи.

Устройство работает на платформе Snapdragon 855, а также оснащён 8/12 Гб оперативной и 128/512 Гб флеш-памяти в зависимости от версии. Емкость аккумулятора составляет 4380 мАч, есть поддержка быстрой 25-ваттной зарядки.

У новинки тройная основная камера — 12, 12 и 16 Мп, фронтальная получила два датчика — 10 и 8 Мп.

Помимо видео с распаковкой и анонса смартфона, Эскобар выпустил ролик, в котором он высмеивает Samsung Galaxy Fold. Там девушки якобы отказываются от смартфона южнокорейского производителя в пользу Escobar Fold 2. В ролике постоянно упоминается сайт «RipSamsung», название которого сами понимаете как расшифровывается. Пока что Samsung никак не комментировала эту ситуацию, но, вероятно, в стороне не останется.

Стоимость Escobar Fold 2 начинается от $399. Смартфон представлен в золотом и чёрном цвете.