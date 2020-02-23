Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

Популярный зарубежный блогер Маркус Браунли опубликовал видео на YouTube, которое рассказывает о нашумевшем Escobar Fold 2. Напомню, что телефоном занимается Роберт Эскобар – брат бывшего криминального колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Блогеру было достаточно поддеть ножом золотую плёнку и обнаружить там обычный Samsung Galaxy Fold. Сама плёнка с принтом “бренда” оказалась не высшего качества. Тоже самое касается упаковки смартфона.

Стоит отметить, что ценник оригинального Galaxy Fold составляет 1800 долларов, а Escobar Fold 2 доступен для заказа всего за 400 долларов. Блогер предупредил, что низкая стоимость связана с обычным мошенничеством, а значит Escobar Fold 2 никогда не дойдёт до конечного покупателя. Он также отметил, что сам не получил смартфон Escobar Fold 1, который заказывал в 2019 году.

Впрочем первое поколения Escobar Fold, оказалось китайской копией Royole FlexPai с низким ценником. По мнению блогера, компания Эскобара для создания шумиха отправляет “своё” творение только популярным личностям, которые могут дать рекламу.

Ранее администрация крупнейшей выставки электроники CES 2020 запретила компании Escobar Inc. представлять смартфон на мероприятии.