С октября Netflix введёт рублёвые тарифы

Хороший подарок российским пользователям сделал всемирно известный потоковый видеосервис – Netflix. Многие подписчики получили письма на почту, в которых говорится о переходе на расчет в рублях. Данная оплата станет доступна с 15 октября этого года. Кстати, никаких действий для перехода предпринимать не нужно, все обновится само собой.

Если же говорить о самих тарифах, то премиальный доступ, который раньше оценивался в 12 евро, теперь обойдется российскому пользователю в 1000 рублей. Что касается остальных тарифов, то их два: 600 и 800 рублей. Начиная с 15 октября, сервисом, доступным для россиян, будет управлять Online Entertainment Service.

Напомним, что о полноценном запуске видеосервиса Netflix на отечественном пространстве стало известно еще в начале этого месяца. Если говорить о контенте, который будет представлен россиянам на платформе, то здесь ожидается огромное количество фильмов и сериалов. Они будут идти как в оригинале (но с русскими субтитрами), так и в русской озвучке.