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Новости

Netflix официально получит русский язык

Стриминговый сервис Netflix будет полностью локализован для российских зрителей. Этим займётся «Национальная медиа группа» — совладелец «Первого канала» и «СТС Медиа». По словам представителя до конца 2020 года весь интерфейс Netflix переведут на русский язык, и включат возможность оплачивать подписку рублями.

Официально Netflix появился в России около 5 лет назад, но весь интерфейс до сих пор остаётся на английском языке, хотя в библиотеке сервиса присутствуют фильмы с русской озвучкой и субтитрами.

Источник:
Broadbandtvnews
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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

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