С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей

На Google подали в суд. В иске отмечается, что компания незаконно собирает информацию о пользователях через браузер, а также отслеживает их интересы и действия в сети, в том числе при активированном режиме инкогнито.

В документе, поданному в федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния, уточняется, что Google ведёт сбор данных через фирменный менеджер рекламы Ad Manager, сервис по отслеживаю статистики Google Analytics, а также рекламу в приложениях на смартфонах.

В иске утверждается, что Google узнаёт о своих пользователях личную информацию пользователях, привычках, интересах, увлечениях и всё, что они ищут. Истец требует взыскать с Google не менее 5 млрд долларов.

Реакция Google не заставила долго ждать. В компании заявили, что будут защищаться в суде. Также они пояснили, что все сайты могут собирать информацию о своих пользователях.