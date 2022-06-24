Microsoft закрыла российское подразделение Xbox

Компания Microsoft расформировала российское подразделение Xbox, а все сотрудники были уволены. Официальное заявление об этом должно появится 30 июня. Пишет GameMAG со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в уже заявленных проектах будет присутствовать русскоязычная озвучка, но будущие игры переводиться не будут. Сервисное обслуживание с большой долей вероятности будет прекращено.

Напомним, ранее Microsoft прекратила продажи Xbox Series X|S и новых аксессуаров. Также была приостановлена реализация карточек Xbox Live Gold и Xbox Game Pass.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!