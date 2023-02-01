Руперт Гринт не против уступить роль Рона Уизли другому актёру

Актёр Руперт Гринт, который играл Рона Уизли серии фильмов «Гарри Поттер», заявил, что не против уступить роль другому исполнителю. Хотя он признал, что это нелегко.

По словам Гринта, перезапуск франшизы наверняка состоится, хотя, скорее всего, он будет выполнен в формате высокобюджетного сериала, а не серии фильмов. Сам актёр считает, что такая форма весьма подходит.

Я бы хотел увидеть адаптацию в формате сериала. Мне кажется, он подходит этой франшизе. Я уверен, что фильмы всё равно так или иначе переснимут. Руперт Гринт, актёр

Отметим, что актер не исключил и своего возвращения к роли, хотя и назвал условие, при котором сможет это сделать.

Да, думаю, если время будет выбрано правильно и все остальные вернутся, я обязательно присоединюсь. Рон — важный персонаж для меня. Я вырос с ним. Мы стали одним человеком. Руперт Гринт, актёр

Пока что студия Warner Bros. Discovery не заявляла о начале съёмок, но ранее уже сообщалось, что там рассматривают мир «Гарри Поттера» в качестве базы для сериала. Также пока неясно, что будет с двумя фильмами серии «Фантастических тварей», которые пока не выпущены.