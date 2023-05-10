Цены на ноутбуки в России могут снизиться на 15% в летний период

Стоимость ноутбуков в России может быть снижена на 15% в ближайшее время, сообщают источники. Кроме того, производители ноутбуков уже снизили цены на 5-30%, в зависимости от модели, для импортеров на территории России. Это связано с переизбытком ноутбуков и комплектующих к ним на рынке после пандемии, в связи с чем производство процессоров и других компонентов увеличилось, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился.

Снижение цен на ноутбуки стимулировано необходимостью сбывания находящейся на складах продукции. При этом, одним из брендов, ноутбуки которого в России подешевеют, станет Asus. В то же время, представители компании пока не комментируют данную информацию.

Это уже вторая волна снижения стоимости ноутбуков за последние полгода. Первая коррекция цен произошла в начале 2023 года, когда развитие параллельного импорта и экспансия китайских производителей на рынок России привели к затовариванию складов и снижению цен на 15-30%. Сейчас намечается еще одна коррекция, на этот раз на 15%.