Роботы-доставщики Яндекса получили ИИ для прогнозирования движения пешеходов | The GEEK
Компания утверждает, что роботы стали лучше ориентироваться в городском трафике и доставлять заказы в среднем на 10% быстрее.
Яндекс внедрил новый нейросетевой планировщик движения для роботов-доставщиков. Теперь за построение маршрута отвечает ИИ-модель на базе трансформера.

По данным компании, система помогает роботам точнее прогнозировать поведение пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и автомобилей. Благодаря этому доставщики лучше справляются с нестандартными ситуациями и реже останавливаются в плотном потоке людей.

Ранее роботы использовали алгоритмический планировщик с набором фиксированных правил. В сложных ситуациях он выбирал более осторожную стратегию: замедление или полную остановку.

Новая система старается сохранять движение даже в оживлённых местах, не создавая помех окружающим. По данным Яндекса, после перехода на нейросетевой планировщик скорость доставки выросла в среднем на 10%.

Сейчас нейросетевой и алгоритмический планировщики работают параллельно. Каждый предлагает собственную траекторию, после чего система выбирает оптимальный вариант. В среднем под управлением нейросети робот находится около 80% времени поездки.

Для обучения ИИ Яндекс использует симулятор виртуальных поездок. Общая продолжительность таких симуляций уже превысила 4000 лет.

Роботы ориентируются с помощью камер, лидаров и ультразвуковых датчиков. Все вычисления выполняются прямо на борту устройства, поэтому доставщик продолжит движение даже при потере интернет-соединения.

Также роботы получили мягкий звуковой сигнал для предупреждения пешеходов о своём приближении. Он включается только в ситуациях, когда важно обозначить присутствие устройства рядом.

