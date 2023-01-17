Российскому майнеру придётся заплатить почти 30 млн рублей за потребление энергии

В России оставлен в силе приговор майнеру из Иркутской области о взыскании с него 28,65 млн рублей за электричество. Эту энергию он использовал для майнинга криптовалют с помощью ASIC-майнеров.

Как отмечается, за февраль-декабрь 2021 года майнер использовал большое количество энергии, при это он оплачивал её по льготному тарифу. В декабре 2021 года компания «Иркутскэнергосбыт» изменила тариф и провела перерасчёт, после чего у пользователя возник долг почти в 29 миллионов рублей. После этого компания подала на него в суд.

Как оказалось, на своём участке земли майнер построил два здания, где разместил все майнинговые системы. Они потребляли в общей сложности 500 000 кВт*ч электроэнергии в месяц, тогда как обычно на участке хватает 30 кВт*ч. Утверждается, что майнер потреблял 75% энергии всего поселка, где проживает около 11 тысяч человек.

Ранее майнер пытался оспорить решение суда и подавал апелляцию, однако результат это не принесло.