Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей

Компания Yadro начала розничные продажи российского планшета Kvadra_T. Устройство получило 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За такую модификацию просят 42 000 рублей.
Характеристики планшета Kvadra_T
- Дисплей: 10,95-дюймовый IPS с разрешением Full HD+
- Процессор: 8-ядерный ARM с тактовой частотой до 2,4 ГГц
- Оперативная память: 6 ГБ
- Встроенная память: 128 ГБ eMMC 5.1, поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ
- Камеры: 5 и 13 Мп
- Аккумулятор: 34,2 Вт·ч (9000 мАч)
- ОС: kvadraOS
Основное отличие планшета от других заключается в том, что он работает на операционной системе компании KvadraOS, которая основана на открытой платформе Android Open Source Project (AOSP) от Google. В системе можно запускать приложения от Android, а также подключать периферийные устройства. Кроме того, в KvadraOS отсутствуют сервисы от Google.
На выбор покупателя доступно два цвета планшета Kvadra_T: «Серенити» и «Аргентум». Также с устройством идёт стилус, блок питания на 20 Вт и кабель USB Type-C. Дополнительно можно приобрести оригинальный чехол-книжку за 3490 рублей и прозрачный силиконовый чехол за 1490 рублей.