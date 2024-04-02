Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей

Компания Yadro начала розничные продажи российского планшета Kvadra_T. Устройство получило 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За такую модификацию просят 42 000 рублей.

Характеристики планшета Kvadra_T

Дисплей : 10,95-дюймовый IPS с разрешением Full HD+

: 10,95-дюймовый IPS с разрешением Full HD+ Процессор : 8-ядерный ARM с тактовой частотой до 2,4 ГГц

: 8-ядерный ARM с тактовой частотой до 2,4 ГГц Оперативная память : 6 ГБ

: 6 ГБ Встроенная память : 128 ГБ eMMC 5.1, поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ

: 128 ГБ eMMC 5.1, поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ Камеры : 5 и 13 Мп

: 5 и 13 Мп Аккумулятор : 34,2 Вт·ч (9000 мАч)

: 34,2 Вт·ч (9000 мАч) ОС: kvadraOS

Основное отличие планшета от других заключается в том, что он работает на операционной системе компании KvadraOS, которая основана на открытой платформе Android Open Source Project (AOSP) от Google. В системе можно запускать приложения от Android, а также подключать периферийные устройства. Кроме того, в KvadraOS отсутствуют сервисы от Google.

На выбор покупателя доступно два цвета планшета Kvadra_T: «Серенити» и «Аргентум». Также с устройством идёт стилус, блок питания на 20 Вт и кабель USB Type-C. Дополнительно можно приобрести оригинальный чехол-книжку за 3490 рублей и прозрачный силиконовый чехол за 1490 рублей.