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Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей

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Валентин Снежин сегодня в 11:26

Компания Yadro начала розничные продажи российского планшета Kvadra_T. Устройство получило 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За такую модификацию просят 42 000 рублей.

Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей
Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей
Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей
Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу за 42 тысячи рублей

Характеристики планшета Kvadra_T

  • Дисплей: 10,95-дюймовый IPS с разрешением Full HD+
  • Процессор: 8-ядерный ARM с тактовой частотой до 2,4 ГГц
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Встроенная память: 128 ГБ eMMC 5.1, поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ
  • Камеры: 5 и 13 Мп
  • Аккумулятор: 34,2 Вт·ч (9000 мАч)
  • ОС: kvadraOS

Основное отличие планшета от других заключается в том, что он работает на операционной системе компании KvadraOS, которая основана на открытой платформе Android Open Source Project (AOSP) от Google. В системе можно запускать приложения от Android, а также подключать периферийные устройства. Кроме того, в KvadraOS отсутствуют сервисы от Google.

На выбор покупателя доступно два цвета планшета Kvadra_T: «Серенити» и «Аргентум». Также с устройством идёт стилус, блок питания на 20 Вт и кабель USB Type-C. Дополнительно можно приобрести оригинальный чехол-книжку за 3490 рублей и прозрачный силиконовый чехол за 1490 рублей.

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Источник:
Yadro, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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