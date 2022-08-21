Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook с M2

Российские ритейлеры в лице re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» объявили о старте предварительных заказов на MacBook Air и Pro с чипами M2.

Стоимость в России следующая:

MacBook Air 8/256 ГБ — 139 990 рублей (€1499 в Европе или около 89 тыс. руб);

MacBook Pro 8/256 ГБ — 159 990 рублей (€1599 в Европе или около 95 тыс. руб);

MacBook Pro 8/512 ГБ — 179 990 рублей (€1829 в Европе или около 110 тыс. руб).

По всей видимости, ритейлеры будут ввозить устройства по механизму параллельного импорта. В результате этого стоимость новых MacBook оказалась значительно выше по сравнению с ценами в Европе.

Продажи MacBook на M2 начнутся в re:Store с 22 августа, а в «Ситилинке» — в сентябре 2022 года.

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