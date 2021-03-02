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Новости

Российские авиакомпании добавят услугу платного интернета на борту

Начиная с апреля, на коротких авиарейсах в России появится платный интернет. Сначала эта возможность будет на линиях «Аэрофлота», а именно, на борту Airbus A320. Позже такая же возможность появится у «Уральских авиалиний» и Utair. Там пока этот вопрос прорабатывается.

А вот S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять эту услугу. Такое же решение приняли в авиакомпаниях «Россия» и «Победа».

Цена вопроса составит от $5 до $25, при этом трафик к мессенджерам ограничиваться не будет. Цена в этом случае будет минимальной. Средняя скорость передачи данных должна составить 10 МБ/сек.

При этом отметим, что сейчас почти все авиакомпании запрещают использовать мобильный интернет в полёте, поскольку радиосигналы могут внести искажения в работу электроники самолёта.

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Источник:
Известия
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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