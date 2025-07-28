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Сбой в системах «Аэрофлота»: в сети появилось заявление о хакерской атаке

Отменены десятки рейсов.
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Валентин Снежин сегодня в 11:25

Утром 27 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем. В аэропорту Шереметьево отменено более 40 рейсов. Пассажиров просят забрать багаж и покинуть терминал, чтобы избежать скоплений. Возврат или переоформление билетов, купленных напрямую у перевозчика, возможно в течение десяти дней, но только онлайн — кассы временно не работают.

Официальная причина сбоя не раскрывается. Однако в ряде Telegram-каналов, не связанных с российскими медиа и открыто демонстрирующих антироссийскую риторику, появилась информация о якобы хакерской атаке на внутренние IT-системы авиакомпании. Независимых подтверждений этой версии на момент публикации нет.

Московская транспортная прокуратура начала проверку. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло и объявлениями в аэропортах.

Накануне, 26 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержали свыше 50 рейсов, 22 борта перенаправили на запасные аэродромы. В том числе «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Москву.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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