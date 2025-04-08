Российская студия анонсировала демку космо-хоррора Vicious Red

Демо-версия космического хоррора Vicious Red от российской инди-студии «Horns and Hooves» выйдет в Steam в 2025 году. Соответствующий тизер опубликовал один из авторов проекта, YouTube-блогер «PoleznyiBes».

Vicious Red — это хоррор на выживание от третьего лица про альтернативный СССР. Игрокам предстоит «бороться за свою жизнь на окутанной ужасным вирусом космической станции в сеттинге альтернативной вселенной недавнего прошлого».

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.1, а в ее создании участвует команда из более чем 30 человек.



