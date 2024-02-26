Новости

Россия готовится к запуску собственного аналога App Store

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:31

Минцифры России готовят законопроект о создании альтернативы App Store, аналогичной европейской модели.

По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, уже достигнуты предварительные соглашения с компанией Apple, что позволит развитию альтернативных магазинов при условии санкций.

Предполагается, что в ближайшем будущем пользователи iPhone смогут воспользоваться новой платформой для загрузки приложений, что стимулирует конкуренцию на рынке и дает возможность разработчикам получать прибыль даже в условиях ограничений.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
Телеграм
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной