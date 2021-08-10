В Пятерочке за ценами будет следить робот

Многие покупатели очень часто сетуют на неактуальные цены. От этого страдают как они, так и сам магазин. Видимо поэтому представители Пятерочки запустили пилотный проект в одном из своих магазинов в Казани. Теперь за ценами в магазине будет следить роботехнический комплекс, созданный усилиями НПО “Андроидная техника”.

Робот самостоятельно изучает и строит карту магазина, самовольно перемещается между интересующим его полками, объезжает препятствия, посетителей и продавцов, а также сканирует прилавки.

Параллельно с этим он распознает товары и ценники на них, которые сравнивает с актуальными в каталоге. Также робот умеет искать пустые места, сигнализировать об этом, оценивать выкладку товара и все это передает на главный сервер для дальнейшей работы с этими данными.

Такое необычное внедрение роботизированного процесса позволило значительно снизить нагрузку на персонал магазина, повысить скорость работы и недочеты в организации продаж.

Проверки роботом осуществляются ежечасно, а это позволяет в режиме онлайн следить за ситуацией с продажами и регулировать поступление товара. Следующим этапом роботизированного процесса станет появление робота-мерчендайзера, в обязанности которого будет входить выкладка товара по плану.