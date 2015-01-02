Reno 5 5G и Reno 5 Pro 5G выходят на международный рынок

Представители Oppo продолжают пополнять новую линейку устройств Reno 5. Так, ранее были представлены модели Reno 5 5G и Reno 5 Pro 5G, чуть позже Reno 5 Pro+ и Reno 5 4G. Сейчас же речь уже идет о выходе на международный рынок моделей Reno 5 5G и Reno 5 Pro 5G. Об этом нам говорят утечки с сертификационных баз данных. Эти устройства уже были замечены в базах данных Китая, Тайваня, Индонезии, Индии и Сингапура.

Что касается именно смартфонов, то модель Reno 5 Pro 5G имеет в своем составе 8 ГБ ОЗУ и чипсет MediaTek Dimensity 1000+. Информация выводится на 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, присутствует поддержка Wi-Fi 6 и NFC. На рынке ожидается появление двух вариантов: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

А вот будущие обладатели Reno 5 5G получат устройство с 6,43-дюймовым дисплеем, с таким же разрешением и частотой обновления 90 Гц. Но работает смартфон на чипсете Snapdragon 765G, имеет 64-мегапиксельную основную камеру и батарею на 4 300 мАч. На рынке ожидается появление все тех же двух вариантов с памятью: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Как видим, отличий между двумя устройствами не так уж и много.