Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным

Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников. Именно благодаря им удалось узнать еще много чего интересного о разработке данного проекта. Самой важной информацией можно считать масштаб самой игры. Есть информация, что Capcom, дабы реализовать задуманное, не жалеет никаких ресурсов. Ожидается, что итоговый размах игры не сравнится даже с Resident Evil 2иResident Evil 3.

Состав проекта на данный момент возглавляет студия M-Two. Также в ее состав негласно входят множество внутренних резервов самой Capcom, которые уже участвовали в разработке частей Resident Evil 2 и Devil May Cry 5. А вот имя руководителя проекта держится в секрете. О нем неизвестно ничего, кроме того, что он считается новичком в данной сфере.

Точно известно, что в разработке принимают участие не только опытные представители Capcom, но и PlatinumGames, которые хорошо знакомы с разработкой Resident Evil 3, разработку которой возглавляли Red Works и сам Киехико Саката. Но это не значит, что все дальнейшие действия зависят исключительно от разработчиков. Они досконально изучают отзывы игроков, которые те выкладывают в социальных сетях. И уже на их мнениях будет строиться сама игра.

Сам же ремейк Resident Evil 4 долгое время считался концептом, но это позволило наиболее обдуманной подойти к его реализации. В сети не раз всплывали сообщения, будто бы сам Синдзи Миками дал свое согласие на реализацию задуманного. Ему даже предлагали возглавить проект, но на данный момент он занят разработкой GhostWire: Tokyo, поэтому решил отказаться. Однако исполнять роль консультанта он все-таки решился. Ожидается, что Resident Evil 4 выйдет в свет в 2022 году. Годом ранее можно ожидать появление Resident Evil 8, в которой появится поддержка PlayStation VR.