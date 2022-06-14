Resident Evil Village получил сюжетное DLC

Campcom анонсировала первое сюжетное DLC для Resident Evil Village под названием «Shadows Of Rose».

Главным героем дополнения станет взрослая дочь Итана Уинтерса, протагониста последних Resident Evil.

Кроме сюжетной линии, игроки получат новые возможности в самой игре. Так появится возможность переключаться на вид от третьего лица, а режим «Наёмники» пополнится новыми персонажами, в том числе Леди Димитреску.

Выход DLC Shadows Of Rose запланирован на 28 октября 2022 года.

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