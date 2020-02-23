Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». До этого в профиле не появлялись записи с 2018 года.

Power. — Mafia Game (@mafiagame) May 11, 2020

Предполагается, что издатель 2K Games перевыпустит игру Mafia II. В это же время обновились квалификации второй части в Корее и на Тайване. В качестве игровых платформ указываются PlayStation 4, Xbox One и облачный сервис Google Stadia.

Вероятно, анонс ремастера произойдет в ближайшее время.