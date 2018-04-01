Redmi представила бюджетный Redmi 8A Dual за $91

Пока Xiaomi носится со своим флагманским Mi 10, доказывая все его величие, подбренд Redmi занимается вещами более приземленными. Компания сегодня представила новый бюджетный смартфон Redmi 8A Dual. Анонс состоялся на специальном мероприятии MorePowerToRedmi в Индии.

У новинки 6,22-дюймовый дисплей с разрешением HD+, двойная основная камера на 13 и 2 Мп, однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 439, емкий аккумулятор на 5000 мАч и даже поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным датчиком.

Redmi 8A Dual работает на Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 11. В комплекте со смартфоном идет 10-ваттная зарядка, хотя он поддерживает быструю на 18 Вт. Но так решил производитель.

Новинка поступит в продажу 18 февраля. Ее стоимость составляет $91 за версию с 2/32 Гб и $98 ЗА 3/32 Гб памяти. Смартфон представлен в трех цветах: белом, синем и сером.