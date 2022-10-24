Опубликовано официальное изображение Redmi Note 12 Pro

Сегодня мы уже публиковали официальные тизеры серии Redmi Note 12, их можно посмотреть здесь. Сейчас появился еще один, который наглядно демонстрирует дизайн Note 12 Pro.

Сразу видно, что блок камеры практически не отличается от предыдущего Redmi Note 11T Pro. Изменилось только расположение LED-вспышки. У новых версий они будут расположены горизонтально, у Note 11T Pro — вертикально.

Мероприятие Xiaomi состоится 27 октября. Ожидается, что компания представит много новинок:

смартфоны Redmi Note 12, Note 12 Pro и Note 12 Pro + (последний может называться Extreme Edition);

телевизор Xiaomi TV 6 Youth Edition;

ноутбук Mi Notebook Air;

планшет Redmi Pad;

проектор Xiaomi Projector 3;

стиральную машину Xiaomi MIJIA Washing Machine.