Изменённый Redmi Note 11 SE выходит в Индии

Бренд Redmi опубликовал тизеры, посвящённые будущему смартфону Note 11 SE, который вышел за пределы Китая. Новинка появится в Индии, и будет отличаться от китайской версии с тем же названием. Если «китаец» построен на чипсете MediaTek Dimensity 700, то «индиец» — на MediaTek Helio G95. Отметим, что эта модель появится и на других рынках под названием Poco M5s.

В числе спецификаций отметим экран AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, аккумулятор с ёмкостью 5 000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью в 33 Вт. Также у него есть стереодинамики и 64-мегапиксельная камера. Об этом говорится на опубликованном постере.

Индийский Note 11 SE получил слоган «Super AMOLED, суперкамера», при этом о качестве её уже можно суть. Ведь смартфон является почти полным клоном Redmi Note 10S. Цену озвучат 26 августа на презентации в Индии.

Дата выхода смартфона в остальном мире пока не сообщается.

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