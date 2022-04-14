Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G доступны для предзаказа в РФ

Компания Xiaomi объявила о старте приёма предварительных заказов на смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G в России. Изначально запуск планировался на 31 марта, но сроки изменили, а стоимость заметно снизили.

Redmi Note 11 Pro

Оформить предзаказ по специальным ценам можно с 14 по 20 апреля. Например, Redmi Note 11 Pro в модификации 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, можно приобрести за 37 990 рублей. Другая версия под названием Redmi Note 11 Pro 5G выйдет в 37 990 и 41 990 рублей за 6/64 и 8/128 ГБ соответственно. Также при оформлении предварительного заказа у официальных партнёров в подарок идут беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro.

Акция распространяется на магазины Xiaomi Store, М.Видео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Технопарк, Ноу-Хау, Aliexpress Tmall, Wildberries, OZON, Ситилинк и РБТ.

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