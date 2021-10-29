Xiaomi представила 3 смартфона Redmi Note 11

В Китае состоялась презентация новой линейки Redmi Note 11 от компании Xiaomi. В перечне есть сразу 3 модели: Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+. При этом последние две отличаются лишь комплектным блоком питания и ёмкостью аккумулятора.
Все модели получили плоские экраны с фронтальной камерой и вырезом. У младшей модели это IPS-дисплей с диагональю 6,6 дюйма и частотой обновления до 90 Гц. У «прошек» — 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой до 120 Гц.
В качестве процессоров предлагаются только решения MediaTek — Dimensity 810 у младшей модели, у старших — Dimensity 920. Используются по 6 энергоэффективных ядер с частотой до 2,0 ГГц, а также по 2 мощных ядра — у 810 это Cortex-A76 на 2,4 ГГц, у 920 — Cortex-A78 на 2,5 ГГц.
Для Redmi Note 11 обещаны варианты памяти:
- 4/128 ГБ
- 6/128 ГБ
- 8/128 ГБ
- 8/256 ГБ
Для Redmi Note 11 Pro / Note 11 Pro+:
- 6/128 ГБ
- 8/128 ГБ
- 8/256 ГБ
А вот показатели аккумуляторов и батарей разные:
|Redmi Note 11
|Redmi Note 11 Pro
|Redmi Note 11 Pro+
|Условная ёмкость
|5000 мА·ч
|5160 мА·ч
|4500 мА·ч
|Блок питания
|33 Вт
|67 Вт
|120 Вт
Младшая модель получила основной модуль тыльной камеры на 50 МП, у «прошек» — на 108 МП со светосилой f/1.9. Есть ультраширокий модуль на 8 МП и дополнительный на 2 МП (только у старших моделей). Фронтальные — 16 МП у всех.
В Китае цены составляют $190–265 за Redmi Note 11. Redmi Note 11 Pro стоит от $280 до $345. «Плюс» оценили в $313–375. Данных о сроках глобального запуска пока нет.
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