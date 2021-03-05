Redmi Note 10S и Note 10 5G не получат процессоров Qualcomm

Бренд Redmi представил глобальные версии смартфонов линейки Note 10. Как оказалось, они отличаются от китайских версий.

Модель Redmi Note 10S базируется на процессоре MediaTek Helio G95. Смартфон получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и квадрокамеру с сенсорами на 48, 8,2 и 2 Мп. В остальном — это аналог Note 10, который имеет 6 ГБ ОЗУ, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки.

Redmi Note 10 5G оснащён 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной памяти и основной камерой на 48, 2 и 2 МП. Батарея имеет ёмкость в 5000 мАч, есть зарядка на 18 Вт.

У обоих смартфонов есть 64/128 ГБ постоянной памяти плюс поддержка карты памяти microSD до 512 ГБ. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.