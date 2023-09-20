Redmi K70 Pro показал свою «мощь» в бенчмарке и раскрыл ключевые характеристики

Завтра Xiaomi представит «народные» смартфоны серии Redmi Note 13, но ожидается, что в этом году компания также анонсирует флагманскую линейку Redmi K70 — старшая модель сегодня уже «засветилась» в бенчмарке Geekbench раскрыв ключевые характеристики.

Из базы Geekbench стало известно, что устройство с кодовым номером 23117RK66C, предположительно будущий Redmi K70 Pro, работает под управлением ОС Android 14 и оснащено 16-гигабайтами оперативной памяти и восьмиядерным процессором в конфигурации 1 + 2 + 5, при этом большое ядро имеет максимальную тактовую частоту 3,19 ГГц. Предположительно, этот чип является грядущей флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, которая будет официально представлена в конце следующего месяца.

Девайс в тесте производительности Geekbench сумел набрать 1100 баллов в одноядерном режиме и 5150 баллов в многоядерной дисциплине, что соответствует среднему значению чипа Snapdragon 8+ Gen 2, но в финальной версии устройства результат может быть иной.