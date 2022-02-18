Продажи Redmi K50 Gaming Edition за 1 минуту принесли $44,2 миллиона

Xiaomi официально похвасталась продажами игрового смартфона Redmi K50 Gaming Edition. Компании удалось всего за минуту продать устройств на 44,2 миллиона долларов.

Устройство представили на этой неделе, официально он вышел в продажу буквально сегодня. И сразу такие результаты продаж. Высокий спрос на устройство объясняется тем, что это относительно бюджетный, но при этом мощный игровой смартфон.

Redmi K50 Gaming Edition получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей, с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Смартфон построен на Snapdragon 8 Gen 1, имеет аккумулятор емкостью 4700 мАч и 120- ваттную поддержку быстрой зарядки. Производитель обещает полный заряд за 17 минут.

Новинка работает под управлением фирменной оболочки MIUI 13 на базе операционной системы Android 12 из коробки.

Купить можно две версии:

8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $568.

12 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $615.

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