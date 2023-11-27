Redmi Book 16 (2024) — ключевые характеристики и дизайн ноутбука до анонса

Xiaomi готовится к большой презентации, на которой будут представлены смартфоны Redmi K70E, K70 и K70 Pro, а также ноутбуки Redmi Book 14 и 16 (2024) ключевыми характеристиками последнего сегодня поделился президент компании Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo.

Судя по опубликованным тизерам, Redmi Book 16 (2024) получит схожий дизайн с прошлым поколением, а главное отличие будет заключаться в «железе» ноутбука. Грядущая новинка предложит процессор Intel i5-13500H с тепловым пакетом 47 Вт, быструю оперативную память типа LPDDR5 с пропускной способностью 6400 МБ/с. Из интерфейсов: три порта USB-3.2, один порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки, HDMI и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Помимо этого, Redmi Book 16 (2024) в сравнении со своим предшественником получил более эффективную активную систему охлаждения, которая состоит из двух вентиляторов и пары 8-миллиметровых тепловых трубок с жидкостью.

Презентация ноутбуков Redmi Book 14 и 16 (2024) состоится 29 ноября.