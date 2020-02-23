Redmi AirDots S: новые беспроводные наушники за тысячу рублей

Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники Redmi AirDots S. Внешним видом они никак не отличаются от обычных Redmi AirDots, но подключение происходит по более простой схеме.

Если раньше для подключения к смартфону подсоединялся один наушник, а потом он сопрягался со втором, то новые AirDots S одновременно подключаются к устройству. Разработчик ускорил процесс соединения, сделал его стабильным и уменьшил задержку.

На полном заряде наушники проработают до 4 часов, а с подзарядкой кейса – 12 часов. Управление осталось без изменений – физические кнопки для вызова голосового ассистента и активация паузы.

Стоимость Redmi AirDots S в Китае составляет 99 юаней или около тысячи рублей по текущему курсу. Дата продаж пока не объявлена.