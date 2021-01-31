Редкий компьютер Apple 1 продается за 1,5 миллиона долларов

Время от времени классические компьютеры Apple появляются в продаже на eBay по очень высоким ценам. Однако, некоторые экземпляры имеют характеристики, которые делают их еще более уникальными. Это случай с компьютером Apple 1, который был выставлен на eBay за 1,5 миллиона долларов. Причина такого ценника объясняется тем, что его создали лично Стив Джобс и Стив Возняк.

Apple 1 является одним из шести компьютеров с оригинальным деревянным корпусом, а также с материнской платой NTI. Еще одна особенность Apple 1 в том, что он до сих пор находится в рабочем состоянии, что довольно редко для компьютеров того времени.

В самом компьютере были заменены только разъемы для видео и клавиатуры, но это никак не влияет на его винтажный стиль.

Нынешний владелец устройства утверждает, что он приобрел его в 1978 году в рамках обмена на новый Apple II в Монреале (Канада).

Apple I был первым продуктом, анонсированным Apple в 1976 году. В то время компьютер продавался за 666,66 долларов. Кто бы мог подумать, что в наши дни один из этих Apple I будет стоить более 1 миллиона долларов?