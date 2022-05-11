В сеть слили геймплей мобильной Need For Speed

Неизвестный на Reddit слил ролик с геймплеем мобильной игры Need for Speed. За её разработку отвечает китайская компания Tencent.

По слухам, игра создаётся на движке Unreal Engine 4, а представленная на видео карта взята из Need for Speed: Heat. Отмечается, что мобильная версия не будет включать в себя одиночную кампанию и погонь от полиции.

По предварительной информации выход Need For Speed на смартфоны может состояться в конце 2022 года.

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