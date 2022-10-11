Опубликован геймплейный трейлер NFS Unbound

Компания EA опубликовала новый трейлер Need for Speed Unbound. В нем показали кадры игрового процесса и анимационные элементы. Последние, по словам разработчиков, можно будет отключать.

Добавленная анимация воспроизводится во время заездов, также в ролике показали, что машины по-прежнему можно будет кастомизировать.

Также разработчики рассказали, что на старте выбор будет из 143 автомобилей — классических и новых моделей.

Выход Need for Speed Unbound запланирован 2 декабря для PC, Xbox Series и PlayStation 5.

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