Red Dead Online получит крупное обновление 13 июля

Игровая студия Rockstar объявила о скором выходе крупного обновления для Red Dead Online под названием Blood Money.

Апдейт принесёт в игру карьеру по криминальной лестнице. Игрок будет помогать преступному боссу Гвидо Мартелли возвращать украденные ценности и одновременно ему доказывать, что ему могут поручить более серьёзные дела.

Все миссии будут доступны сразу всем игрокам без дополнительных золотых слитков.

Но вот чтобы получит пропуск, придется потратить 25 слитков, которые можно будет вернуть за 25 рангов. После успешного прохождения игрок получит бонусы, награды, предметы и костюм Датча, The Redcliff. Также, кто приобрёл все четыре пропуска получат будущий Halloween Pass 2 в подарок.

Кроме контента, PC-версия игры получит поддержку NVIDIA DLSS и улучшение графики. Стоит отметить, что графическое обновление будет доступно только владельцам видеокартам GeForce RTX.