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Новости

Realme работает над еще одним неизвестным смартфоном

Наибольшее внимание пользователей привлекла модель Realme GT. Однако это не все, чем может похвалиться бренд Realme. В недрах компании ведется разработка еще одного смартфона, правда, пока его название неизвестно, но его уже успел воссоздать пользователь с ником @OnLeaks.

На передней панели мы можем видеть каплевидный вырез под фронтальную камеру, а на задней — дактилоскопический сканер. Все это говорит о том, что данный девайс нельзя отнести к флагманам. Более того, все указывает на бюджетный вариант. Также отметит наличие стандартного аудиоразъема и слот для установки карт памяти.

На задней панели, кроме датчика отпечатка пальцев можно увидеть основной оптический модуль из трех камер. Из всех известных данных, можно сделать вывод, что смартфон не относится ни к семейству Realme 8, X9, и тем более, не к GT. Все ведется к тому, что скорее всего, это еще один представитель линейки C. По предположениям @OnLeaks это может быть модель Realme C20.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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