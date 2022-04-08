Realme откажется от зарядки только в одном смартфоне

Вчера Realme заявила, что тоже откажется от зарядных устройств в комплектации смартфонов. Делается это во имя экологии. Компания стремится снизить воздействие на окружающую среду и добиться нулевых выбросов углерода к 2025 году.

Первым смартфоном бренда, для которого зарядку придется докупить, является Realme Narzo 50A Prime.

Однако, также производитель дал официальный комментарий, заявив, что «будущие устройства Realme и Narzo будут поставляться с зарядными устройствами в коробке как обычно». Нововведения пока касаются только Realme Narzo 50A Prime.

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