Realme GT2 Pro показали на изображениях. Его легко спутать с Nexus 6P

Китайская компания Realme готовит свой флагманский смартфон на Snapdragon 8 Gen 1. Эта модель называется Realme GT2 Pro. Она, как утверждается, получит 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением QHD+. Также новинке приписывают основную камеру с главным модулем на 50 МП и зарядку на 125 Вт.
А сегодня в сети появились рендеры новинки. Судя по ним, задняя панель очень похожа на Huawei Nexus 6P, разве что без тыльного сканера отпечатка. Также отметим, что у новинки плоские торцы.
Предполагается, что задняя панель будет изготовлена из керамики. Ожидаемый ценник составит порядка 800 долларов. Другие спецификации пока не сообщаются, так что остаётся ждать новых утечек или анонса.
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