Realme GT2 Pro показали на изображениях. Его легко спутать с Nexus 6P

Китайская компания Realme готовит свой флагманский смартфон на Snapdragon 8 Gen 1. Эта модель называется Realme GT2 Pro. Она, как утверждается, получит 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением QHD+. Также новинке приписывают основную камеру с главным модулем на 50 МП и зарядку на 125 Вт.

А сегодня в сети появились рендеры новинки. Судя по ним, задняя панель очень похожа на Huawei Nexus 6P, разве что без тыльного сканера отпечатка. Также отметим, что у новинки плоские торцы.

@MadhavSheth1 add a symmetrical bump on the bottom with a screen underneath & touch controls. The device would stay flat flat on surface, will add extra grip while gaming & also while shooting videos with single hand. can be used as a secondary display for vlogs & notifications. pic.twitter.com/y6R0jTvrdm — Anurag (@Raaaaaaaaaaaag) November 29, 2021

Предполагается, что задняя панель будет изготовлена из керамики. Ожидаемый ценник составит порядка 800 долларов. Другие спецификации пока не сообщаются, так что остаётся ждать новых утечек или анонса.