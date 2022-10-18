Realme отменила выход Realme GT2 Pro с упором на камеру

Инсайдер OnLeaks рассказал, что выход премиального смартфона Realme GT2 Pro с упором на камеру отменили. Причины этого пока не называются. Сама модель уже была подтверждена компанией.

Устройству приписывали два 50-мегапиксельных датчика и 8-мегапиксельный телевик. Realme GT2 Pro должен быть стать первым смартфоном Realme, главным акцентом которого стала бы камера.

Также он мог получить 6,8-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 1 и 125-ваттную зарядку.

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