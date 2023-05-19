Специальная версия Realme GT Neo 5 SE в стиле Трансформеров разочаровывает дизайном

Недавно Realme рассказала о планах выпустить Realme GT Neo 5 SE в дизайне Трансформеров. Однако, специальная версия на самом деле не так хороша — ее дизайн, скорее всего, расстроит фанатов.

Почему лимитка в стиле Трансформеров не совсем понятно, от популярной вселенной в ней мало что есть. Специальная версия получила белую панель из эко-кожи вместо стекла. По словам производителя, это улучшенный материал второго поколения более устойчивый к износу.

В промо-ролике показали автобота в виде Porsche 911 Carrera 1993 года. Им и вдохновлялись при создании коллаборации. Поступить в продажу Realme GT Neo 5 SE в белом цвете должен 23 мая в Китае.