Realme GT Neo 5 получит LED-кольцо в стиле Nothing Phone

Realme GT Neo 5 получит уникальный дизайн светодиодного кольца, который был подсмотрен у OPPO. Смартфон будет выделяться рекордной 240-Вт зарядкой и подсветкой, которая визуально подчеркивает «сердце» смартфона – чипсет Snapdragon 8+ Gen 1.

Смартфон также будет оснащен ИК, NFC-модулем и 50-Мп основной камерой Sony IMX890 с OIS. Возможно, фиолетовая модель «Purple Fantasy» будет иметь эксклюзивную подсветку этого светодиодного кольца. По всей видимости, колько будет использоваться, как и Nothing Phone (1) для отображения различных уведомления.

Детали о Realme GT Neo 5 станут известны уже 9 февраля.