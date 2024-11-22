Realme GT 7 Pro появился на AliExpress до релиза в России

22 ноября компания realme запустила продажи флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress. В России приобрести новинку можно в магазинах дистрибьюторов на данной торговой площадке.

Realme GT 7 Pro сочетает мощное «железо», энергоэффективность, достойные камеры и стильный дизайн. Ключевой особенностью новинки стал процессор Snapdragon 8 Elite — самый продвинутый чипсет от Qualcomm, выполненный по новейшей 3-нанометровой технологии TSMC.

Смартфон оснащен тройной камерой от Sony, включая основной сенсор с разрешением 50 Мп, широкоугольный объектив с углом обзора 112°, а также перископный модуль с 3-кратным увеличением. Подробнее о realme GT 7 Pro читайте в нашем материале.

Цена на realme GT 7 Pro, с учетом всех действующих скидок, начинается от 62 448 рублей. Официальная презентация новинки в России состоится 26 ноября.