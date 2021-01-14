Realme готовит второе поколение умных часов

Как мы знаем, еще в мае прошлого года компания Realme выпустила свои первые умные часы – Realme Watch. Теперь же настало время выхода обновленного варианта устройства, то есть, второго поколения. И как показывают утечки, производитель готов к этому шагу. Информация о моделях Watch 2 и Watch 2 Pro была упомянута в коде, которое удалось вынуть из приложения Realme Link.

Правда, в самом коде отсутствует информация о каких-либо технических характеристиках новых устройств, но точно можно быть уверенными, что они получат улучшения по сравнению с первым поколением. Напомним, что Realme Watch поставлялись с 1,4-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 160 мАч.

Также у модели Realme Watch были предусмотрены спортивные режимы, датчик пульса и уровня кислорода в крови – самые необходимые атрибуты этого времени. Также стоит отметить наличие защиты от брызг воды и пыли – стандарт IP68. И в дополнение стоит отметить наличие функции управления музыкой и камерой смартфона.