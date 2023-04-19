Раскрыт дизайн и характеристики Realme 11 Pro+ с камерой 200 Мп

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал постер с Realme 11 Pro+. Производитель решил позаигрывать только представленным Xiaomi 13 Ultra.

Рекламный тизер сделали практически идентичным постеру Xiaomi 13 Ultra. Так Realme подчеркивает планы выпустить мощный камерофон. Внешне смартфон имеет много нового со своим уже анонсированным конкурентом — зеленая панель из экокожи и большой круглый блок камеры.

Другой популярный инсайдер Digital Chat Station поделился техническими характеристиками новинки. По слухам, Realme 11 Pro+ наделят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Процессором послужит Mediatek Dimensity 1080 или Dimensity 7000 Series, объем оперативной памяти будет достигать 16 Гб. Емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 100-ваттной и 80-ваттной зарядок. Основной камере приписывают главный модуль на 200 Мп и дополнительные на 8 и 2 Мп.

Базовый Realme 11 5G уже появился в TENAA, но Pro-версия должна выглядеть немного иначе.

Анонс серии Realme 11 состоится уже 11 мая.