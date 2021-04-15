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Новости

Разработчики Telegram выпустили особый клиент для Android с меньшим числом ограничений

Разработчики популярного мессенджера выпустили специальную версию приложения для платформы Android. Она отличается от дистрибутива из Google Play не только каналом распространения, но и рядом особенностей работы.

  • Telegram

Новинка называется Telegram Direct, и отличается от версии из магазина Google меньшими ограничениями. Пока что неясно, в чём именно состоят эти отличия, но, как ожидается, речь идёт о распространении пиратского контента. Об этом сообщает канал Telegram Info.

  • Telegram

Также новинка будет чаще обновляться, чем версия в Google Play.

Новинку можно скачать по ссылке на официальном сайте мессенджера. Скачанный файл с расширением APK нужно запустить на Android, предварительно позволив установку из неизвестных источников.

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Источник:
Telegram
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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