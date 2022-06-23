Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в Одноклассниках

Компания VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода не только ВКонтакте, но и в Одноклассниках. При публикации сервиса в каталоге мини-приложений его можно в один клик разместить в ОК, и рекламная монетизация включится автоматически.

Одноклассники открыты для размещения сторонних сервисов на платформе VK Mini Apps с декабря 2020 года. Все приложения могут получать доход от пользователей и рекламодателей в обеих социальных сетях. Монетизация выстроена по аналогии с моделью ВКонтакте.

Приложения публикуются на единой платформе и могут быть доступны как на одной площадке, так и на обеих. Для получения доходов в ОК не нужно дорабатывать уже работающее ВКонтакте мини-приложение: система выстроена таким образом, чтобы все процессы автоматически подстраивались под другую площадку.

Разработчики мини-приложений могут получать прибыль через рекламные интеграции внутри своих сервисов: интерактивные объявления, просмотр рекламы пользователем за вознаграждение, баннеры. Также сервисы могут продавать товары, услуги или виртуальные ценности. Монетизация мини-приложений и игр на платформе VK Mini Apps активно растёт: доход от рекламы в приложениях в первом квартале 2022 года вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Мини-приложений в экосистеме VK становится всё больше: в марте в каталоге было уже 42 000 сервисов. И пользуются ими чаще: ежемесячная аудитория платформы VK Mini Apps в первом квартале 2022 года составила 41,8 млн активных пользователей, увеличившись на 8,4% за год.

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