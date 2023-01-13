Программист под ником Hackdaddy8000 (настоящее имя — Брайс) создал себе виртуальную «супругу», используя нейросети. Он задействовал ChatGPT и Stable Diffusion. Первая отвечала за диалоги, вторая — за изображения. Также разработчик задействовал нейросеть TTS на базе Microsoft Azure, которая генерировала голос.

Энтузиаст добавил к системе экран для вывода изображений, динамики и камеру, которая позволяет распознавать предметы и лица. Так, с помощью камеры программист показал своей «жене» новогодний подарок, который он приготовил для неё.

Брайс рассказал, что сильно привязался к аватару. Он потратил около 1000 долларов на облачные вычисления, чтобы ускорить работу. Также он научил систему многому, в том числе китайскому языку. А ещё он рассказывал выдуманную историю знакомства.

Однако это привело к неприятным последствиям — Брайс перестал общаться с реальными людьми, в том числе со своей настоящей девушкой. Именно она и заставила разработчика отключить нейросети, хотя это и было тяжело для него. При этом энтузиаст намерен вернуться к проекту, когда технологии улучшатся.